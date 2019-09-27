جامعة دولية لتقصي الحقائق في فنزويلا

وحث القرار- الذي صدر اليوم الجمعة، بأغلبية 19 صوتًا مقابل اعتراض 7 دول وامتناع 21 دولة عن التصويت- الحكومة الفنزويلية على التعاون مع بعثة تقصى الحقائق ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى داخل البلد وتزويد البعثة بجميع المعلومات اللازمة.
وطلب القرار أيضًا إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إبقاء الوضع في فنزويلا قيد النظر، إضافة إلى بحث اتخاذ المزيد من التدابير بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق في حالة استمرار تدهور الحالة أو عدم تعاون السلطات الفنزويلية مع المفوضية.
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