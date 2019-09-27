الصين: لا اعتبارات جيوسياسية للصين في أمريكا اللاتينية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أن التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية خيار طوعي لكلا الجانبين ويتفق مع مصالحهم واحتياجاتهم الأساسية، مشددًا على أن الصين لم ولن تكن أبدا لها أية اعتبارات جيوسياسية في أمريكا اللاتينية.

وقال وانغ -في كلمة أمام اجتماع لوزراء خارجية الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- إن الصين ودول أمريكا اللاتينية، كدول نامية، تجمعها مجموعة واسعة من المصالح المشتركة في دعم العدالة الدولية والإنصاف وحماية التعددية.

ودعا وانغ –وفقا لوزارة الخارجية الصينية- إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتعزيز الحوار والتبادلات والعمل على أن تصبح قوة دافعة للسلام والتنمية في العالم، معربا عن استعداد بلاده الدائم للعمل مع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي للتغلب على الصعوبات وتحقيق التنمية المشتركة.

وأضاف: أن الصين مستعدة للعمل مع دول أمريكا اللاتينية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة، ورعاية المصالح الجوهرية والرئيسية للطرفين، واحترام اختيار كل طرف لنظامه السياسي ومساره التنموي، وتجنب التدخل في شؤونه الداخلية.

وتابع: إن الصين ترغب في العمل مع دول أمريكا اللاتينية لتعزيز النمو المستدام وتحقيق الرخاء المشترك من خلال إفساح المجال كاملا لنقاط القوة في كلا الجانبين.. مشيرا إلى أن الصين ترغب في تنفيذ تعاون ثلاثي ومتعدد الأطراف على أساس احترام إرادة دول المنطقة وتوسيع مجال المصالح لتحقيق نتائج الفوز المشترك.