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ارتفاع عدد وفيات بالتدخين الإلكتروني لـ12 شخصًا

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أعلن مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة أنهم وجدوا 805 حالات إصابة مؤكدة ومحتملة بمرض تنفسي غامض مرتبط بالتدخين الإلكتروني، كما ارتفع عدد الوفيات بسبب هذا المرض إلى 12.

وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 530 حالة إصابة و7 وفيات بسبب المرض الذي يصيب الرئتين.

ويحقق مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة في أمر المرض لكنهم لم يربطوه بعد بمنتج معين من منتجات السجائر الإلكترونية.

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