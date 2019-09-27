ارتفاع عدد وفيات بالتدخين الإلكتروني لـ12 شخصًا

وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 530 حالة إصابة و7 وفيات بسبب المرض الذي يصيب الرئتين.
ويحقق مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة في أمر المرض لكنهم لم يربطوه بعد بمنتج معين من منتجات السجائر الإلكترونية.
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