وأضاف أوليانوف- في تصريح اليوم الجمعة- "أن صناعة أسلحة نووية يتطلب وجود بنية تحتية مناسبة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع يمكنها بموجب البروتوكول الإضافي من منع هذا العمل السيئ ومنع الخروج عن تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مؤكدًا أن مسألة صنع أسلحة نووية في إيران غير ممكنة على الإطلاق اليوم.
وكان أوليانوف قد أعلن- في وقت سابق- أن المرحلة الرابعة من تقليص إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ستتم على الأغلب في أوائل نوفمبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول روسي: صنع إيران لأسلحة نووية في الوقت الراهن أمر غير ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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