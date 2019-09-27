اعتقال مستخدم لفيسبوك في فيتنام بتهمة نشر دعاية مناهضة للحكومة

وقالت شرطة مقاطعة لام دونج في تقرير لها، "إن نجوين كوك دوك فونج البالغ من العمر 28 عاما من مقاطعة دونج دونج، اعتقل بتهمة إعداد وتخزين ونشر وتوزيع معلومات ووثائق ومواد ضد الحزب الشيوعي في فيتنام".
ويواجه فونج اتهامات بإعداد ونشر وثائق عبر الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى حيث قام بالتشهير والإساءة لسمعة النظام الشيوعي وأهان الزعيم المؤسس للحزب الشيوعي هو تشي منه، خلال العامين الماضيين.
كما تم اتهامه ايضا بالتسبب في الاخلال بالنظام العام بمشاركته في مظاهرات في مدينة هو تشي منه في العاشر من يونيو 2018 للاحتجاج على مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة للحكومة، والتي يخشى منتقدوه من أنه سوف يسمح يجعل للصين موطئ قدم في فيتنام.
وكان قد تم تغريمه بمبلغ 750 ألف دونج أو 32 دولارا، للمشاركة في المظاهرة.
يشار إلى أن فيتنام التي يبلغ تعداد سكانها 95 مليون نسمة، هي دولة شيوعية تخضع لنظام الحزب الواحد والتي تسجن بشكل معتاد نشطاء حقوق الإنسان والمنشقين.
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