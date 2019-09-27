بكين تعبرعن مخاوفها بشأن تهديد الصين

وقال تقرير، صادر عن الحكومة، تحت عنوان (الصين والعالم في عهد جديد) "الاعتقاد بأن الصين تمثل تهديدا للعالم متأصل في سوء فهم وتعصب متأصل".
ولدى الصين أكبر جيش في العالم وثاني أكبر ميزانية عسكرية بعد الولايات المتحدة.
وفي السنوات الأخيرة، هددت مرارا تايوان وهي ديمقراطية ذات حكم ذاتي تنظر، بكين إليها على إنها إقليم منشق، بتدخل عسكري.
وقامت أيضا بعسكرة مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وفتحت أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، في جيبوتي في القرن الأفريقي، تقول إنها ضرورية لمهام حفظ سلام للأمم المتحدة.
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