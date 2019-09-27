باكستان تطالب بمعاملة قضية غسيل الأموال على غرار تمويل الإرهاب

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الحوار العالمي حول التمويل للتنمية في الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن عمران خان قوله "مثلما يتسبب الإرهاب وتمويله في قتل الناس، فإن غسيل الأموال أيضا له تأثيرات سلبية على سكان الدول النامية"، مشيرًا إلى أهمية إدراك الدول المتقدمة لهذا الأمر، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لوقف غسيل الأموال.

وأكد أن حكومته تبذل مساعيها الجادة لاستعادة هذه الأموال، لكنها تواجه عوائق قانونية بهذا الصدد.