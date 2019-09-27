مستشار جونسون: يجب ألا يتفاجئ السياسيون بالغضب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال أكبر مستشار لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن السياسيين يجب ألا يفاجأوا بالغضب المتزايد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن الأجواء ستزداد سمية ما لم يتم تسليم نتيجة الاستفتاء.

وصل البرلمان، الذي يخوض معركة دامت ثلاث سنوات حول كيف، أو متى يجب أن تغادر البلاد الاتحاد الأوروبي، إلى نقطة الغليان يوم الأربعاء عندما أمضى جونسون وخصومه ساعات يقضون فيها مزاعم بالخيانة والخداع في مجلس العموم.

وقال كبار الأساقفة في بريطانيا يوم الجمعة إن هذا السلوك يجب أن يتوقف.

ولكن قال دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء والعقل المدبر لحملة 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، أن المشرعين الذين يسعون لإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب ألا يفاجأوا بالاستقبال الذي يتلقونه في جميع أنحاء البلاد.

كما قال جونسون، الوجه العام لحملة إجازة التصويت، أن الغضب يحتاج إلى تهدئة وأن حل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن "يغلي".

وانتخب حزب المحافظين زعيمًا له في يوليو على وعده للخروج من المأزق وإخراج بريطانيا من الكتلة بحلول 31 أكتوبر.

ولكنه واجه الهزيمة عند كل منعطف، وفقد أغلبيته البرلمانية، وكل تصويت في الهيئة التشريعية، وقضية رائدة في المحكمة العليا بشأن قراره بتعليق الجمعية.

وبعد مرور ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، تظل النتيجة غارقة في حالة من عدم اليقين مع النتائج المحتملة التي تتراوح بين المغادرة مع صفقة طلاق جديدة، أو خروج بدون صفقة، أو استفتاء ثان، أو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

ورفض كامينغز اقتراحًا بأن الحكومة ستدعم "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" – وهذا اقتراح يبقي بريطانيا أكثر ارتباطًا بقواعد الاتحاد الأوروبي - من أجل الحصول على اتفاق بحلول الموعد النهائي لجونسون في أكتوبر.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين والاضطراب، قال كامينغز إنهم لم يتعرضوا لأي ضغوط وكان الموقف أقل صعوبة من الفوز في استفتاء عام 2016.

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تم تصوير كامينغز من قبل الحلفاء كخبير استراتيجي لا يرحم ولا يهتم كثيرًا باتفاقيات السياسة البريطانية التقليدية والأعداء باعتباره فوضويًا.

وفي اليوم الجمعة أيضًا، دعا أساقفة كنيسة إنجلترا إلى الاحترام من جميع جوانب حجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلين إن اللغة المستخدمة في النقاش كانت مثيرة للخلاف والانتهاك بشكل كبير.

وأضاف: "يجب أن نتحدث مع الآخرين باحترام". ويجب أن نصغي".

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية، كان استخدام اللغة، سواء في المناقشات أو خارج البرلمان، غير مقبول".

وتحدى جونسون خصومه يوم الأربعاء إما لإسقاط الحكومة أو الخروج من الطريق للسماح له بتسليم البريكست، وهو أمر تعهد القيام به بحلول 31 أكتوبر ما إذا كان قد وافق أم لا على اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي.

وقال "جان كلود جونكر"، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإذا فشلوا فسيكون ذلك خطأ بريطانيا.

وحذر رئيس الوزراء السابق جون ميجور، الذي أدان مقاربة جونسون المتداعية للسياسة، يوم الخميس من أن الحكومة ربما لا تزال تحاول استخدام "التباهي السياسي" لتجاوز الأمر بالتأخير.

وقال ديفيد جوك، وزير العدل السابق الذي طُرد من حزب المحافظين في جونسون بعد أن صوّت ضده بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه يعتقد أن القانون الجديد محكم.

