في محادثات قرض أوكرانيا الجديدة.. صندوق النقد يؤكد على استقلال البنك المركزي

قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إنه أجرى مناقشات مثمرة بشأن مساعدة أوكرانيا في برنامج قروض جديد مدته ثلاث سنوات، لكنه شدد على ضرورة حماية استقلال البنك المركزي والاستقرار المالي.

وبينما غادر أوكرانيا بعد أسبوعين من الاجتماع مع أصحاب المصلحة، قال صندوق النقد الدولي، إن المناقشات حول البرنامج الجديد ستستمر في الأسابيع المقبلة.

وترغب الحكومة الأوكرانية الجديدة في تأمين برنامج لصندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي وكإشارة للمستثمرين من استعداد الرئيس "فولوديمير زيلينسكي" لمعالجة الإصلاحات ومكافحة الفساد.

ولم يتم بعد تحديد الحجم الدقيق للبرنامج، ولكن يمكن أن يتراوح حجمه بين 5 و6 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، وسيحل محل صفقة احتياطية بقيمة 3.9 مليار دولار تنتهي في العام المقبل.

ولكن سلسلة من الحوادث في الأسابيع الأخيرة قد غمرت مناخ الاستثمار في أوكرانيا، وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي، إن الاصلاحيين في الماضي والحاضر في الجهة الرقابية كانوا مستهدفين بعد اشتعال النار في منزل محافظ سابق.

وقام محافظ البنك المركزي الحالي "ياكيف سمولي" بنشر صورة عن نفسه وهو يلتقي بمهمة صندوق النقد الدولي يوم الخميس، قائلًا إن "الصداع" الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو حماية الإصلاحيين.

كما سعت الحكومة إلى طمأنة المقرض العالمي بأنه لن يكون هناك تراجع عن القرار المدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016 بتأميم "برايفت بنك"، أكبر بنك في أوكرانيا، والذي كان مملوكًا من قبل أحد كبار رجال الأعمال في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "لقد أجرت البعثة مناقشات مثمرة بشأن سياسات برنامج جديد خلال الأسبوعين الأخيرين، وخاصة بشأن السياسات المالية والنقدية، وكذلك تدابير الإصلاح الرئيسية".

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وأضاف: "كما أكد على أهمية استقلال البنك المركزي وحماية الاستقرار المالي، وكذلك الحاجة إلى بذل كل جهد ممكن للحد من التكاليف المالية لقرارات البنك".

ولقد شعر البنك المركزي بضغوط من مختلف الجهات، بما في ذلك لجنة برلمانية تم إطلاقها للتحقيق في أنشطته على مدار السنوات الخمس الماضية، وقد دعت الحكومة علانيةً إلى خفض أسعار الفائدة.

ولدى "زيلينسكي" علاقات تجارية طويلة الأمد مع المالك السابق لبريفات بنك "إيهور كولومويسكي" ونفى مرارًا وتكرارًا تلميحات بأنه سيساعد "كولومويسكي" على استعادة السيطرة على البنك الذي تم الاستيلاء عليه في يد الدولة ضد رغباته.

ويقول البنك المركزي، إنه تم ترك ثقب بقيمة 5.6 مليار دولار في أموال "برايفت بنك" بسبب ممارسات الإقراض المشبوهة تحت ملكية كولومسي.

والتقى زيلينسكي مع "كولومسي" علنًا في سبتمبر، وبعد أيام أخبر "كولومسي" المراسلين أنه يرى مجالًا للتسوية على "برايفت بنك"، وأي تراجع في تأميم بنك "برايفت بنك" من شأنه أن يدفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد المساعدات.

ويوم الجمعة الماضي في اجتماع مع صندوق النقد الدولي، وعد زيلينسكي بالحفاظ على استقلال البنك المركزي ودعم إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات في القطاع المصرفي.

