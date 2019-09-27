العثور على أكثر من 300 شخص مكبلين في نيجيريا

وذكرت الشرطة أن الكثير من الأطفال كانوا مكبلين بسلاسل معدنية حول كواهلهم، وأضاف أن المبنى يضم مدرسة إسلامية وأن سبعة اعتقلوا.
وقال ياكوبو سابو المتحدث باسم شرطة كادونا، "حكومة الولاية تقدم الطعام الآن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أكثر".
وأردف قائلا: "تعرفنا على طفلين من بوركينا فاسو أما معظم الأطفال فقد أحضرهم آباءهم من ولايات شمال نيجريا في الأغلب"، وذكر أن المعتقلين كانوا معلمين في المدرسة.
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