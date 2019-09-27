الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا بشأن القتل والتعذيب في فنزويلا

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في فنزويلا ومن بينها التعذيب وآلاف من عمليات الإعدام بدون محاكمة.

وندد السفير الفنزويلي خورخي فاليرو "بالقرار العدائي"، الذي قدمته دول من بينها الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وبيرو التي تستضيف ملايين اللاجئين الفنزويليين، باعتباره جزءا من حملة تقودها الولايات المتحدة.

وقال فاليرو خلال المحادثات التي أجراها المجلس "هذه المجموعة الصغيرة تأتمر بأوامر الإمبراطورية الأمريكية، هؤلاء مجرد أتباع شائنين لإدارة الرئيس ترامب".

وتبنى المجلس القرار بإجمالي 19 صوتا مقابل معارضة سبعة، وامتناع 21 عن التصويت في اليوم الأخير من دورة دامت ثلاثة أسابيع.