"تيار المستقبل": الحريري مستمر في دعم الاستقرار الأمني بلبنان

وقال أمين عام تيار المستقبل – في تصريح له اليوم الجمعة – إن الحريري يعمل حاليا على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مشيرا إلى أنه أعاد إلى البلاد أولوية العمل على تنفيذ ما تحقق في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر)، وليس إلى أولويات كل حزب أو طرف سياسي أو طائفة.
وأشار إلى أن تيار المستقبل- والذي يتزعمه سعد الحريري- هو الطرف السياسي الوحيد الذي يخوض معترك السياسة في لبنان على أسس من القيم والأخلاق والصدق مع الناس، بهدف تثبيت أركان الدولة والوقوف إلى جوارها، حتى يمكن لها أن تنهض في مختلف المجالات وتعود قوية مجددا.
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