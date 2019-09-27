باكستان تدعو إلى تعويض الدول منخفضة الانبعاث الحراري

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، الدول المتسببة في كثرة انبعاث لغازات الاحتباس الحراري إلى تعويض الدول منخفضة الانبعاث عن الأضرار البيئية التي تتعرض لها.

وقال خان- خلال كلمته في اجتماع حول "إشراف البيئة على مخاطبة الفقر لتحقيق التنمية المستدامة" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- "إن حزبه زرع نحو 1.1 مليار شتلة بهدف محاربة التغير المناخي في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غرب باكستان".

وأضاف أن حكومته حددت هدفًا لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، وأن باكستان من بين الدول العشر الأولى التي تواجه آثار تغير المناخ.