ليفربول ضد شيفيلد يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل الريدز هذا اللقاء وهو منتصر في آخر مبارياته على نظيره ام كيه دينز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بثنائية نظيفة، ولازال نجم منتخب مصر وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح في صدارة الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن غريمة الدائم مان سيتي أقرب مُنافسيه، حيث استطاع ليفربول تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.
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