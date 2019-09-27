لوكلير الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا1- الروسي

وسجل لوكلير 21 عاما دقيقة واحدة و34.462 ثانية على مضمار "سوتشي أوتودروم" البالغ طوله 5848 مترا، متفوقا على ماكس فيرستابن سائق ريد بول.
أما سيبستيان فيتيل، زميل لوكلير بفريق فيراري، والذي أنهى فترة صيام طويلة عن الانتصارات بإحراز لقب سباق سنغافورة يوم الأحد الماضي، فقد سجل ثالث أفضل زمن في التجربة.
وجاء في المركز الرابع فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وتلاه زميله البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين.
وحقق فريق مرسيدس الفوز في جميع النسخ الخمس التي أقيمت حتى الآن من السباق الروسي منذ انطلاقه في 2014، لكن فريق فيراري يحظى بالثقة بعد أن استحوذ سائقيها على السباقات الثلاثة الماضية.
ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم بفارق 65 نقطة وذلك قبل ستة سباقات متبقية في بطولة العالم الحالية، ويتطلع السائق البريطاني لإحراز لقب بطولة العالم للمرة السادسة في مسيرته.
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