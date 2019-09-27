المالية: آلية لتنظيم الاسواق ومراقبة توزيع السلع

التاريخ: 27-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد وزير المالية إبراهيم أحمد البدوي التزام وزارته بتوفير الدعم اللازم والاعتمادات المطلوبة للولايات لاستخدام تطبيقات الرقابة على الأسواق خاصة نقل وتوزيع دقيق الخبز والوقود. Advertisements وأكد البدوي في ورشة تحسين معاش الناس أمس، توفير اعتمادات لتسجيل الشباب في ىلية تنظيم الأسواق ومراقبة نقل وتوزيع السلع إنفاذاً لتنوجهات الدولة نحو تخفيف أعباء المعيشة وفتح فرص لتشغيل الشباب، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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