(239) بلاغ فساد ضد رموز النظام البائد.. و”زيرو فساد” تقاضي محامين

أعلنت منظومة (زيرو فساد) تدوين أكثر من (239) بلاغ فساد ضد رموز النظام البائد، من بينها بلاغ ضد وزير عدل سابق قام بتحويل بلاغ من وكيل نيابة إلى آخر، وعجز عن مقاضاة المتهم قبل أن يطلق سراحه.

وفي وقت رفض فيه رئيس المنظومة نادر العبيد في مؤتمر صحفي أمس الخوض في الاتهامات التي وجهت إليه بالعمل في جهاز الأمن والمخابرات وأنه موال للنظام المخلوع، إلا أنه أشار إلى تشكيل المنظومة لجنة تحقيق بشأن الأمر، جازماً بتقديم استقالته حال ثبوت الاتهامات، وقال: (لو ثبت 1% من تلك الاتهامات حا أقدم استقالتي).

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وكشف عن امتلاك نافذ في الحكومة السابقة (145) قطعة أرض، لافتاً إلى أن أحد البلاغات حظر وحجز حساب متهم بمليار و(200) مليون جنيه ومتهم آخر بـ(500) مليون دولار، بجانب مصادرة مؤسسات قصر الصداقة وأسمنت ربك وروتانا وعفراء مول وأموال داخل سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن من بين البلاغات التي ستودع طاولة المحاكم بلاغ ضد وزير مالية سابق رفض الإفصاح عن اسمه متورط في قضية النقل النهري.

ومن جانبه أكد عضو المنظومة معتصم طه بحسب صحيفة الإنتباهة، سعي المنظومة لتحريك إجراءات قانونية ضد محامين اتهموا المنظمة بأنها جزء من (منظومة الكيزان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)