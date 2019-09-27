التاريخ: 27-سبتمبر-2019
10 مشاهدة
رفع تسعة أشخاص يقولون إن الحكومة السودانية السابقة انتهكت حقوقهم، دعوى قضائية على بنك بي.إن.بي باريبا أمام محكمة فرنسية زاعمين تواطؤ البنك بسبب تمويله للخرطوم.
وقال البنك في بيان وفقاً لمصادر إنه ليس على علم برفع الدعوى وإنه لا يعلق على الإجراءات القانونية.
وجاء في الدعوى أن وزارة العدل الأمريكية وصفت بنك بي.إن.بي باريبا بأنه البنك المركزي الفعلي للسودان لأنه أعطى الحكومة السودانية مدخلاً لأسواق المال الدولية وسمح لها بدفع أجور العاملين وقوات الشرطة والجيش.
ووافق البنك في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أمريكية بأنه قام بتحويل مليارات الدولارات لكيانات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لعقوبات اقتصادية، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقاضاة بنك فرنسي لتورطه في تمويل حكومة المخلوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.