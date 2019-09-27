مقاضاة بنك فرنسي لتورطه في تمويل حكومة المخلوع

رفع تسعة أشخاص يقولون إن الحكومة السودانية السابقة انتهكت حقوقهم، دعوى قضائية على بنك بي.إن.بي باريبا أمام محكمة فرنسية زاعمين تواطؤ البنك بسبب تمويله للخرطوم.

وقال البنك في بيان وفقاً لمصادر إنه ليس على علم برفع الدعوى وإنه لا يعلق على الإجراءات القانونية.

Advertisements

وجاء في الدعوى أن وزارة العدل الأمريكية وصفت بنك بي.إن.بي باريبا بأنه البنك المركزي الفعلي للسودان لأنه أعطى الحكومة السودانية مدخلاً لأسواق المال الدولية وسمح لها بدفع أجور العاملين وقوات الشرطة والجيش.

ووافق البنك في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أمريكية بأنه قام بتحويل مليارات الدولارات لكيانات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لعقوبات اقتصادية، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)