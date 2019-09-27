السلطات تلاحق جهات سكبت زيوت وفيرنس في النيل

التاريخ: 27-سبتمبر-2019 فى : أخبار 15 مشاهدة كشف المجلس الأعلى للبيئة معلومات بشأن مزاعم إراقة مواد بترولية (بنزين وجازولين) في نهر النيل بشكل متعمد. Advertisements وأوضحت لجنة كونها المجلس الأعلى بالخصوص بأن المادة الموجودة بالنيل والتي أثارت جدلاً واسعاً عبارة عن زيوت وفيرنس وليست وقود وبحسب مصادر، إن فريق عمل مكون من إدارات المجلس المختلفة تتبعة مجرى النيل الأزرق من منطقة توتي إلى حلة كوكو – القنطرة حدد مصدر التلوث والجهة المسؤولة عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بموجب قانون البيئة للعام 2008 تعديل 2015، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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