ضابط يهدد مواطن بوضع مسدس على رأسه

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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تسبب قائد شاحنة دفار على نهاية كوبري الحلفايا من جهة بحري في إحداث تلف في أربعة بصات تقل جنود تابعين لقوات الشعب المسلحة حيث تخطى أمامهم بصورة غير مسؤولة.
وأجبرت عملية التخطي سائقو البصات للتوقف المفاجئ لتصطدم بعضها البعض ما تسبب في أضرار بليغة بالبصات.
وأفادت مصادر أن صاحب الشاحنة الدفار لاذ بالفرار مما دعا القوة إلى مطاردته والإمساك به وإعادته لموقع الحادث، وكشفت المصادر أن أحد الضباط برتبة الملازم أول أخرج مسدسه وقام بتعميره ووضعه على رأس سائق الدفار، بينما أطلق أحد الجنود ممن كانوا على متن البصات أكثر من خمسة وعشرين طلقة في الدفار وإصابته في إطاراته فيما لحق بهيكل الدفار إصابات بليغة.
ودونت شرطة المرور ضد صاحب الدفار بلاغات مرورية بالتخطي الخاطئ والرخصة وذكر المصدر أن سائق الدفار وبمعاونة محامي قام بفتح بلاغات ضد الضابط والجندي الذي أطلق النار تحت المواد 143، 144، 180 ق/ج، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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