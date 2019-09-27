الكشف عن تآمر لإرباك سفر “حمدوك” إلى نيويورك

قالت مصادر إن جهات في وزارة الخارجية سعت إلى إفشال مشاركة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلا أن مجلس الوزراء تدارك الخلل في لحظات حرجة.

وبحسب المصدر، فإن مجلس الوزراء اكتشف قبل (48) ساعة من سفر الوفد أن الجهة المعنية في وزارة الخارجية لم تسلم جوازات المسافرين للسفارة الأمريكية لإجراءات التأشيرة عدا جواز رئيس الوزراء على الرغم من تسليم الجوازات للخارجية قبل ثلاثة أسابيع.

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كما اكتشف عند تفقد تذاكر الطيران أن رئيس الوزراء سيكمل الرحلة في طائرة منفصلة عن الوفد من مطار دبي والتي كانت محطة لمواصلة الرحلة لجهة أن رئيس الوزراء ووفده استغلوا طيران الإمارات إلى نيويورك.

وقال المصدر أن السفارة الأمريكية تعاونت لحل المشكلة واضطرت للعمل القنصلي يوم الجمعة ومنحت الوفد المرافق لـ”حمدوك” تأشيرات الدخول بينما تدخل سفير السودان لدى الإمارات المتحدة وعدل تذاكر السفر حتى يترافق رئيس الوزراء ووفده في طائرة واحدة، ولم يستبعد المصدر أن يحاسب المسؤولون في وزارة الخارجية وفي المراسم عن ما جرى ورهن ذلك بعودة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)