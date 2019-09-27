توجيه بمواصلة العمل في حقول الجنوب وزيادة إنتاج “ثارجاس”

أكد وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، حل المشاكل والمعوقات كَافّة، التي كانت تعوق العمل مع جنوب السودان في قطاع النفط، ووصف المُشكلات بالفنية والبسيطة.

وبحث إبراهيم أمس مع نظيره وزير نفط جنوب السودان المهندس أوو دانيال شوانق الذي يقود وفداً رفيع المُستوى لزيارة السودان، سُبُل تفعيل التعاون وزيادة الإنتاج، ووجه إبراهيم بحسب صحيفة الصيحة، باستمرار العمل في حقول الجنوب دُون توقُّف، وتمّ الاتفاق على زيادة الإنتاج في حقول الجنوب وحقل “ثارجاس” تحديداً، ووصف الاجتماع بالمُثمر والمُفيد لتقوية العلاقات في مجال النفط والغاز، وتمنّى أن يتوّج العمل بين الجانبين بتدفُّق الإنتاج النفطي على المدى القريب.

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من جانبه، قال شوانق إن اللقاء بحث تحديات سير العمل بين الوزارتين، وتمّ الاِتّفاق على زيادة إنتاج “ثارجاس” إلى (16) ألف برميل يومياً بعد حل المشكلات الفنية التي كانت تقيِّد زيادة إنتاجه، وتناول اللقاء رسوم عبور نفط (5A) “ثارجاس”، والعمل الموحد لسير عمليات نفط الجنوب عبر المنشآت النفطية السودانية، وأكّد مُواصلة اللقاءات بين جوبا والخرطوم حتى ينساب النفط بالصورة المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)