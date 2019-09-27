منتجو الألبان: مخاطر ومُشكلات تُهدِّد القطاع “بالانقراض”

أطلق قطاع مُنتجي الألبان، شكاوى وتحذيراً من مشكلات حقيقية تحيط بالقطاع، وكشفوا عن مخاطر وشيكة تُهدِّد القطاع بالانقراض، ونوّهوا لحالات نفوق تَصل لـ(60 – 80%) وسط العجول الصغيرة، وتوقّعوا انقراضها تماماً خلال سبع سنوات.

وشكا مُنتجون خلال تنوير باتحاد أصحاب العمل أمس من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأكدوا أنّ (50%) من المنتجين واجهوا خسارة كاملة.

Advertisements

وأعلن أمين غرفة مُصدِّري اللحوم خالد المقبول بحسب صحيفة الصيحة، عن فجوة تُقدّر بـ(14) مليون طن في الأعلاف، وطالب بضرورة وضع مصفوفة عن القطاع وأوضاعه، بجانب إنشاء صندوق مخاطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)