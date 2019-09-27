 وفاة امرأة وإصابة (23) بحميات يُشتبه أنها فيروسية بالبحر الأحمر

توفيت امرأة وأصيب (23) شخصاً بحميات في محلية هيا ومنطقة أربعات بولاية البحر الأحمر.
وأفاد مدير عام الصحة بالولاية د. الفاتح ربيع لمصادر أمس، بأنّ العينات التي أُخذت من المُصابين في هيا وتم فحصها تبيّن أنها ملاريا، بينما الحميات التي أصابت (17) شخصاً بمنطقة أربعات يُشتبه أنها حمى فيروسية نتيجة لوجود حيوانات بالمنطقة لاحظوا أنها مريضة مِمّا يُشكِّك في إصابتها بحمى الوادي المُتصدِّع الذي ينتقل للإنسان عن طريق الحيوان، وأوضح ربيع أنه تمّ تخصيص عنبر كاملٍ بمُستشفى التقدم ببورتسودان وتفريغ تيم طبي لمُتابعة الحالات التي وَصَفَهَا بأنّها مُستقرة.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ فريقاً بيطرياً زار أربعات وقام بسحب عينات من البهائم في المنطقة، وأفادت التقارير الأولية بأنّها مُصابة بحمى فيروسية، وتم إرسال عينات من الدم لفحصها في المعمل المركزي بالخرطوم، وأن الإدارة العامة للبيطرة بالولاية اتّخذت التحوطات المُمكنة كَافّة في مثل هذه الحالات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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