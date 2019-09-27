اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019م هذا الصباح

صحيفة أخبار اليوم:

توجيهات باغلاق الحدود السودانية مع افريقيا الوسطى وليبيا

السفارة الامريكية بالخرطوم تحذر رعاياها من السفر للسودان

ردود فعل ايجابية لما نشرته (أخبار اليوم) حول أزمة الموسم الزراعي بالنيل الابيض

بيان لسفارة الخرطوم بالقاهرة حول اعتقال السلطات بمصر لطالب سوداني

لجنة أسر شهداء الثورة : تقرير مفوضية حقوق الانسان فضيحة

تصاعد المطالبات بتعديل وزاري في حكومة حمدوك الانتقالية

وزيرة الخارجية تستعرض في ندوة دولية دور الكنداكات في التغيير

صحيفة الوطن:

السلطات تكشف حقيقة ظهور “جازولين” في النيل

اغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

تطورات في قضية طالب سوداني متهم بالإرهاب في مصر

الوان :

السودان يغلق حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى بسبب مخاوف امنية

قيادي بحزب الامة : لا استبعد إحياء قطر وتريكا لحزب البشير مجددا

مجلس السيادة يعقد اجتماعه الدوري في جنوب دارفور

المالية تلجأ للرقابة الشعبية لضبط انفلات السوق

الانتباهة

واشنطن تحذّر رعاياها من السفر إلى السودان

“72” مصابًا بحمى الضنك في كسلا

تدوين جميع بلاغات قتل شهداء الثورة”ضد مجهول”

منتجو الألبان: نفوق من”60 إلى 80% من العجول الصغيرة

إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

الكشف عن تآمر لإرباك سفر”حمدوك” إلى نيويورك

حسن إسماعيل: نصف وزراء الحكومة الحالية”عنقالة”

سلفاكير ينشر مدرعات أمام قواعد مشار

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الجريدة

تجمّع أسر الشهداء: تقرير المفوضية”فضيحة” وحمى القتلة

أسرة سودانية قلقة على اعتقال السلطات المصرية نجلها بتهمة الانتماء للإخوان

السودان يغلق حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

الشيوعي يطالب بحذف ما يتعارض مع روح الثورة من المناهج التعليمية

قطاع الألبان يدق ناقوس الخطر ويحذّر من انقراض العجول

عرمان: السودان بحاجة إلى طيّ صفحة الإسلام السياسي

مجلس البيئة يكشف حقيقة ظهور جازولين في النيل

ارتفاع أعداد المصابين بالملاريا في الفاشر

كشة: سنسيّر مليونية حال تعارض لجنة حمدوك مع مطالب القصاص للشهداء

تخبط في استخدام الأسمدة بمحلية المتمة

التيّار

ابتسام سنهوري تفك”شفرة” تعيين رئيس القضاء والنائب العام

أسامة توفيق لـ”التيار”: تم استجوابي بالمعتقل حو المحاولة الانقلابية

السودان يغلق حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى

تبرئة ثائر من تهمة قتل شرطي إبان ثورة ديسمبر

تسويق”صفقة” بين الخرطوم وجوبا تجعل أبيي منطة تكامل

وزير المالية الأثيوبية: سلام السودان هو سلامنا

ضبط مليار و250 مليون دولار بحوزة رموز النظام البائد

السوداني

السلطات تكشف حقيقة اختلاط مشتقات بترولية بمياه النيل

السودان يغلق حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى

تبرئة طالب متهم بقتل شرطي أثناء التظاهرات

واشنطن تعد بالعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب

عرمان: السودان بحاجة إلى طيّ صفحة الإسلام السياسي

إطلاق سراح القيادي الإسلامي أسامة توفيق

غرقة المستوردين: خطوات وزير المالية للإصلاح الاقتصادي”متعثرة”

الصيحة

“الصيحة” تكشف حقيقة وجود”مواد بترولية” بالنيل

إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

المحكمة تستمع لشهادة مسؤول سابق في بلاغ فساد لـ”أيلا” وحكومته

“السيادي”: قرار تعيين الولاة المدنيين من صلاحيات رئيس الوزراء

تنشيط حملات مكافحة المخدرات وجمع السلام وحسم الجماعات المتفلتة