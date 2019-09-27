اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﺬف ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ روح اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺩﻣﺎء ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻋـﺪﺍﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺇﺳﻌﺎﻓﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ بحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎء ﻣﺎﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺒﺪﻋﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﻣﺄﻛﻠﺔ، ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﺃﺻﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﺳﺮ.
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎً ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.
ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺍﺣﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺑﺪﻻً ﻋﻨﻪ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺰﻝ ﺃﺫﻳﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.