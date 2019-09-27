“واشنطن بوست”: على “الانتقالية” تجنُّب الصراع بين العسكر والمدنيين

طَالَبت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الحكومة الانتقالية بتجنُّب الصراع وخلق علاقات عدائية بين النخب العسكرية والمدنية، ووصفتها بأخطاء الماضي.وقالت الصحيفة، إنّ فشل الانتفاضات السابقة بالسودان يعود للصراع وسُوء العلاقة بين النخب العسكرية والمدنية، والافتقار إلى التنمية الافتصادية، ويجب على الحكومة الانتقالية تجنُّب أخطاء الماضي.

وأضافت: “بالرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر في السودان لقوى الديمقراطية، فإنّ المخاطر التي تُحيط بالثورة ستستمر في الارتفاع إذا لم يحتضن النشطاء والحكومات على حَدٍّ سواء الفُرصة لتمكين ظهور جيلٍ جديدٍ من الأصوات المعتدلة”.

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وأكدت أنه حان الوقت لإعادة الانتعاش وحياة جديدة في جسد الاقتصاد المُحتضر، وأن على الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين إزالة العقوبات المفروضة على السودان دون تأجيل (والتي يرتبط معظمها شخصياً بنظام البشير)، والعمل مع القيادة الجديدة للمُساعدة في بناء وإصلاح مُؤسّساته المُتهالكة، وإعادة برامج التنمية المُساعدة، وخلق طريقٍ لإسقاط الدَّين الخارجي الساحق للبلاد، وأخيراً الاعتراف بأن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)