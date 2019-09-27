حمدوك يزور أديس أبابا عقب عودته من نيويورك

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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يزور رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك دولة أثيوبيا يومي 9-10/أكتوبر المقبل لإجراء عدد من المباحثات لدفع علاقات البلدين وتطويرها وأكد رئيس مجلس الأعمال السوداني الأثيوبي المشترك وجدي ميرغني في حديثه لمصادر، عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي السوداني الإثيوبي الذي ينظمه مجلس الأعمال بأديس أبابا، أكد أن رئيس الوزراء سيزور إثيوبيا وأنهم قد أعدوا له جملة برامج ومشاريع اقتصادية للدفع بها لطاولة السطات بين البلدين، وامتدح وجدي أدوار حمدوك ورؤيته الثاقبة والواضحة للدفع بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب.
وكان مجلس الأعمال السوداني الأثيوبي المشترك قد بدأ أعمال المؤتمر الاقتصادي السوداني الاثيوبي المشترك “نحو بناء تكامل اقتصادي بين البلدين” بفندق شيراتون ـ أديس أبابا بحضور وزير المالية الأثيوبي أحمد شدي والسفير محمود درير ووزراء القطاع الاقتصادي .
وقطع وجدي بأنهم لمسوا اهتمامًا أثيوبياً ملحوظًا بتطوير علاقات السودان وأثيوبيا الاقتصادية والاستثمارية من خلال التمثيل الرفيع في المؤتمر، مبينًا أنهم يتطلعون لإنشاء بنك سوداني في أثيوبيا وبنك أثيوبي في السودان لتسهيل أعمال التحويلات والتمويل والإجراءات وتبادل المستندات المالية للقطاع الخاص بين البلدين، مبيناً أن الملتقى فرصة لتجاوز كل المشاكل ووضع النقاط على الحروف كاشفاً أن اثيوبيا سوق كبير للمنتجات السودانية، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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