السياحة: (1.5) مليار دولار و(٨٣٠) ألف سائح في ٢٠١٨

طَالب والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد، بإنشاء وزارة اتحادية للسياحة والآثار، ووضع رؤية واضحة لتطويرها ومراجعة هياكلها وإزالة العقبات كافة، وتحسين مناطق الجذب السياحي. وخاطب الوالي أمس، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالتعاوُن مع مكتب (اليونسكو) بالخرطوم، ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة تحت شعار (السياحة والوظائف)، وشدّد على عدم تبعية السياحة لأيّة وزارة وإقصائها لأنّها قطاعٌ مؤثِّرٌ اقتصادياً، وأعلن عن توظيف إمكانَات ولايته لخلق صناعة مُتطوِّرة حتى تصبح الخرطوم وِجهةً سياحيةٍ.

من جانبه، كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام – قطاع السياحة جراهام عبد القادر بحسب صحيفة الصيحة، أنّ عائدات السياحة في ٢٠١٨م بلغت (1.5) مليار دولار، وعدد السّيّاح (٨٣٠) ألف سائح، ونوّه لارتفاع عدد السياح في العالم بنسبة (6%) ووصل (1.4) مليار سائح.

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وأوضح جراهام أن السودان غير مُنافس للدول الأفريقية في السياحة ولم يستفد من مُقوِّماته لتشويه صُورته إعلامياً، وضمور البنيات التحتية ومشاكل الأراضي وغياب الناقل الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)