“حمدوك” يلقي بيان السودان أمام الأمم المتحدة مساء اليوم

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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يلقي رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت السودان، بيان السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (74) المنعقدة بنيويورك، يوضح فيه رؤية الحكومة للفترة الانتقالية. وسيتم نقل البيان على كل القنوات العربية وبعض السودانية.
يذكر بحسب صحيفة الصيحة، أن هذا البيان يعد الأول لرئيس مجلس الوزراء ولحكومة ما بعد الثورة التي وجدت التأييد من المجتمع العربي والإقليمي والدولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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