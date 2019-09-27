تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * “الصيحة” تكشف حقيقة وجود (مواد بترولية) بالنيل * إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى * المحكمة تستمع لشهادة مسؤول سابق في بلاغ فساد لـ”أيلا” وحكومته * “السيادي”: قرار تعيين الولاة المدنيين من صلاحيات رئيس الوزراء * تنشيط حملات مكافحة المخدرات وجمع السلاح وحسم الجماعات المتفلتة الإنتباهة: * واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى السودان * (72) مصاباً بحمى الضنك في كسلا Advertisements * تدوين جميع بلاغات قتل شهداء الثورة (ضد المجهول) * إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى * الكشف عن تآمر لإرباك سفر “حمدوك” إلى نيويورك الدار: * براءة الطالب مصعب من تهمة قتل شرطي بحجر في المظاهرات بالخرطوم * حادث مروري يؤدي إلى اطلاق رصاص بكبري الحلفايا * الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر للسودان * دائرة التأييد تؤيد الإعدام في قضية مقتل اثنين من أبناء العسيلات وأولياء الدم يتمسكون بالقصاص * توجيه بإغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى * وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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