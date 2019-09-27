أردوغان: استعداداتنا مع أمريكا لإنشاء منطقة آمنة بسوريا تسير وفق الجدول المحدد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن استعدادات تركيا والولايات المتحدة لإنشاء ”منطقة آمنة“ للاجئين في شمال شرق سوريا، تمضي وفق الجدول المحدد، وذلك بعدما اتهم واشنطن في السابق بالمماطلة.

وبدأ البلدان دوريات برية وجوية مشتركة على طول جزء من الحدود بين سوريا وتركيا. وتريد أنقرة من واشنطن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن منطقة حدودية بطول 480 كيلومترًا، وحذر أردوغان من أن بلاده ستتحرك بمفردها إذا لم يتم إبعاد الوحدات من المنطقة.

وأغضب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب، وهي حليف رئيسي لها ضد تنظيم داعش في سوريا، تركيا التي تعتبر الوحدات منظمة إرهابية.

ونقل تلفزيون ”إن.تي.في“ عن أردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”الجهود تمضي وفق الجدول الزمني. اكتملت أيضًا كل استعداداتنا على طول الحدود“.

وأضاف: ”عند العودة إلى تركيا، سنجري تقييمًا… بخصوص الخطوات التي ينبغي اتخاذها وتنفيذها“.

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وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تتصدرها وحدات حماية الشعب، إنها ستنسحب لمسافة تصل إلى 14 كيلومترًا في بعض المناطق، لكن تركيا تقول إن الولايات المتحدة وافقت على أنه ينبغي أن تمتد المنطقة الآمنة لمسافة 30 كيلومترًا في سوريا.

وقال أردوغان قبل الزيارة إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أثناء وجوده بالأمم المتحدة مسألة المنطقة الآمنة وإمكانية شراء أنظمة باتريوت الدفاعية الأمريكية.

لكن الرئيس التركي قال يوم الجمعة، إنهما أجريا بدلًا من ذلك اتصالًا هاتفيًا الأسبوع الماضي، والتقيا خلال حفل استقبال في نيويورك يوم الأربعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.