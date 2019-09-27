وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب للصحفيين، الخميس، إن السياسة الجديدة ستسمح بإعادة توطين 7500 لاجئ من بلدان أخرى في الولايات المتحدة.
وسيخفض الاقتراح عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة إلى 18000 وهو أقل مستوى في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تخطط لتغيير أعداد اللاجئين العراقيين.. و"آخرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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