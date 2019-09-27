واشنطن تخطط لتغيير أعداد اللاجئين العراقيين.. و"آخرين"

اقترح البيت الأبيض، الخميس، سياسة جديدة بشأن اللاجئين تسمح باستقبال 5000 لاجئ من الاضطهاد الديني، و4000 عراقي، و1500 من غواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور خلال السنة المالية 2020.

وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب للصحفيين، الخميس، إن السياسة الجديدة ستسمح بإعادة توطين 7500 لاجئ من بلدان أخرى في الولايات المتحدة.

وسيخفض الاقتراح عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة إلى 18000 وهو أقل مستوى في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.