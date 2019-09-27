محامو تونس يبدأون احتجاجات واسعة في كافة محاكم البلاد

يبدأ المحامون التونسيون، يوم الجمعة، تنفيذ سلسلة احتجاجات بكافة محاكم البلاد ردًا على ما اعتبروه تدخلًا من قبل حركة النهضة الإسلامية في ملف جهاز الإغتيالات السري.

وبدأت الهيئات الممثلة للمحامين في تونس في حشد ممثلي القطاع للتجمع بكثافة أمام المحاكم التونسية، للمشاركة في ”يوم الغضب الذي قررته عمادة المحامين إثر الاعتداءات التي تعرض لها المحامون مؤخرًا وإحالة أعضاء من هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على التحقيق على خلفية الأحداث التي جرت بالمحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي“.

وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ”ضرورة الالتفاف حول هياكل قطاع المحاماة والمشاركة بكثافة في يوم الغضب وإنجاح الوقفات الاحتجاجية“، مشيرًا إلى أنه قرر ”مواصلة البقاء في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الوسائل اللازمة التي سيعلن عنها لاحقًا بما في ذلك الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة ”.

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها إلى أنها ”قررت إعلام المنظمات الدولية والإقليمية والمقرر الخاص لدى منظمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة ولجنة حقوق الإنسان بها، بالاعتداءات على المحامين وانتهاك حق الدفاع“.

وكان الوكيل العام لمحكمة تونس، كلف الثلاثاء النيابة العامة بالتحقيق مع هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجلسة الأخيرة.

وأحال الوكيل العام 5 محامين للتحقيق معهم بتهمة تعطيل سير جلسات المحكمة، بعد أن قاموا باقتحام مكتب وكيل الجمهورية، محتجين على تباطؤ المحكمة في حسم ملف الجهاز السري.

