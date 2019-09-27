برشلونة يخطط لضم نجم نابولي في صفقة مدوية خلال صيف 2020

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة قد وضع عينه على "فابيان رويز" لاعب ريال بيتس السابق، ونابولي الحالي، من أجل أن يكون هو البديل المحتمل لسيرجيو بوسكيتس، حيث ضم برشلونة في الصيف الحالي، اللاعب فرانكي دي يونج من أياكس، ومع وجود أرثر ميلو في الفريق، أصبح نادي برشلونة في حاجة إلى قطعة جديدة لتكملة خط وسطه، ولن يجد أفضل من فابيان رويز للقيام بهذا الدور، خاصة بعد المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب رفقة فريقه في هذا التوقيت.
وكانت تقارير صحيفة إسبانية قد أشارت إلى كون، فابيان رويز، ليس هدفًا لبرشلونة فقط، بل هناك أكثر من نادي أوروبي يجهز لتقديم عرض للحصول على خدمات اللاعب، ولكن رغبة فابيان رويز قد تكون حاسمة في هذا الأمر، لذا فإن برشلونة يستهدف إقناع اللاعب ووكيل أعماله في بداية الأمر قبل خوض مفاوضات جادة مع نابولي المعروف بأنه لا يترك لاعبيه يرحلون بسهولة
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