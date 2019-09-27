"السيادي السوداني" يقرر سحب الولاة العسكريين

وأرجعت المصادر نفسها قرار تأجيل الإعلان عن قرار سحب الولاة العسكريين إلى وجود رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك خارج البلاد؛ حيث يشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أوضحت المصادر أن المجلس السيادي ناقش قضية الولاة بشكل تفصيلي، واتخذ قرارا بسحب جميع "العسكريين" منهم.
وأشارت إلى أنه سيتم سحب الولاة العسكريين حتى من الولايات ذات الخصوصية الأمنية وإفساح المجال لقيادات مدنية.
وعقد المجلس السيادي السوداني، اجتماعه الدوري في نيالا عاصمة ولاية جنوب دافور، في محاولة لاحتواء اضطرابات شهدتها المدنية بعد احتجاجات طلابية ضد نقص الخبز.
وشهدت مدينة نيالا احتجاجات طلابية ضد أزمة نقص الخبز التي طرأت بالتزامن مع بداية العام الدراسي في الولاية، وسط مطالبات طلابية بإقالة حاكم الولاية.
ولا تزال الولايات الثماني عشرة تدار بالحكام الذين عينهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تعيين الولاة بواسطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهم المجلس السيادي.
وطالب الولاة العسكريون، الأربعاء، خلال اجتماع مع وزير الحكم الاتحادي في الخرطوم بإعفائهم من مناصبهم وتعيين مدنيين.
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