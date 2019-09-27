تسرب بترولي يلوث نيل السودان.. والحكومة تقاضي الشركة المسؤولة

أعلن فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، إن حكومة بلاده تعتزم مقاضاة شركة تسببت في تلويث مياه النيل بتسرب نفطي، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

والحادث الذي تسبب في إثارة الذعر بين المواطنين، كان محط انتباه وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، حيث تناقل السكان صورا وفيديوهات تظهر مواد بترولية وزيتية على سطح النهر.

وقال صالح: "إن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت أن التلوث البترولي الذي ظهر في النيل الأزرق ناتج عن عملية صيانة تجريها إحدى الشركات في محطة بري شرق الخرطوم لتوليد الكهرباء الحرارية".

وتابع: "تم فتح بلاغ ضد الشركة المذكورة، وستتم تكملة الإجراءات بعد انتهاء مرحلة التحري".

ويتسبب أي تلوث في مياه النيل إلى تزايد المخاوف بين سكان البلاد الذين يعتمدون على النهر في الشرب والري.