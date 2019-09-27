والحادث الذي تسبب في إثارة الذعر بين المواطنين، كان محط انتباه وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، حيث تناقل السكان صورا وفيديوهات تظهر مواد بترولية وزيتية على سطح النهر.
وقال صالح: "إن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت أن التلوث البترولي الذي ظهر في النيل الأزرق ناتج عن عملية صيانة تجريها إحدى الشركات في محطة بري شرق الخرطوم لتوليد الكهرباء الحرارية".
وتابع: "تم فتح بلاغ ضد الشركة المذكورة، وستتم تكملة الإجراءات بعد انتهاء مرحلة التحري".
ويتسبب أي تلوث في مياه النيل إلى تزايد المخاوف بين سكان البلاد الذين يعتمدون على النهر في الشرب والري.
كانت هذه تفاصيل خبر تسرب بترولي يلوث نيل السودان.. والحكومة تقاضي الشركة المسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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