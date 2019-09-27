لافروف : روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام فى أفريقيا

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن الوضع فى ليبيا يشكل خطرا على دول جنوب أوروبا ودول أفريقية ، مشددا على أن روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا، بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام في أفريقيا.

وقال لافروف ، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام فى أفريقيا ، الخميس ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، "إن التدخل العسكري الذي شنه حلف الناتو على ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد بالفوضى وقوض منظومة ضمان الأمن في شمال أفريقيا، وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة".

وأضاف " إن ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من العراق وسوريا وبلدان أخرى ، وتعاني بنتيجة ذلك دول منطقة الصحراء والساحل".