لافروف : روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام فى أفريقيا

وقال لافروف ، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام فى أفريقيا ، الخميس ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، "إن التدخل العسكري الذي شنه حلف الناتو على ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد بالفوضى وقوض منظومة ضمان الأمن في شمال أفريقيا، وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة".
وأضاف " إن ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من العراق وسوريا وبلدان أخرى ، وتعاني بنتيجة ذلك دول منطقة الصحراء والساحل".
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