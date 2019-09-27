الفرصة الأخيرة لـ"فالفيردي" مع برشلونة

يستعد نادى برشلونة الإسبانى لمواجهة فريق خيتافي ببطولة الدوري الإسبانى يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجارى على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز والذى يحمل ذكري سيئة لجماهير البرسا بسبب النتائج السلبية للبارسا على ذلك الملعب.

وخسر البارسا بهدف دون رد سجله خوان فاليرا في شهر نوفمبر بالأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسبانى، مما يجعل ذلك الملعب له ذكريات سيئة مع البارسا الذى يتفوق علي فريق خيتافي ولكن على ملعبه كامب نو والذى إستطاع فيه الفوز 12 مرة على خيتافي.

وهاجمت جماهير برشلونة مدربها فالفيردى بعد النتائج السيئة خلال الموسم الحالى بعد الخسارة أمام اتليتك بيلباو فى أولى جولات الدوري وخسارة أمام غرناطة والتعادل أمام أوساسونا وعدم الفوز فى 5 مباريات بالدوري سوى فى مباراتان فقط كانوا على ملعب كامب نو أمام ريال بيتيس وفالنسيا وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا تعادل الفريق فى أولى المباريات أمام بروسيا دورتموند الألمانى سلبياً.