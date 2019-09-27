جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي. وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة، بحسب رويترز.
وقال أول تقرير سنوي للبنتاغون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.
وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018، مضيفا أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.
وقالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاغون:
"نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".
وكشف موقع "يو إس إن آي نيوز" الإخباري الأمريكي، عن انتحار 46 فردا من البحرية الأمريكية منذ 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما انتحر 286 جنديا أمريكيا في 2018.
وتشكل ظاهرة "الانتحار"، مشكلة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، حيث أطلقت عدة برامج لحماية أرواح العسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة كبيرة في انتحار الجنود الأمريكيين آخر 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.