. وقال مادورو على تويتر لدى وصوله من موسكو إلى مطار كاراكاس: "لقد تلقينا الدعم الكامل من روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في جميع مجالات التعاون التقني العسكري. فنزويلا تملك أحد أكثر أنظمة الأسلحة تطورا في العالم".
وأضاف الزعيم الفنزويلي أنه "ناقش هذا الموضوع مع الرئيس بوتين [التعاون العسكري التقني]، مشيرا إلى أن بوتين "أعاد التأكيد على دعم روسيا الكامل حتى تتمكن فنزويلا من تعزيز قدراتها الدفاعية ونظام أسلحتها لحماية السيادة والسلام الوطني".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم أمس، خلال لقائه نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو في موسكو، أن بلاده تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة.
وبدأت احتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية بفنزويلا في 21 كانون الثاني/يناير، حينما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للدولة، ليحصل على اعتراف من قبل عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا وعددا من الدول الأخرى، مادورو رئيسا شرعيا وحيدا للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب عودته من موسكو.. مادورو: فنزويلا تملك أحد أكثر أنظمة الأسلحة تطورا بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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