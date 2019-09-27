في التفاصيل أصدرت عائلة طابو الخميس، بيانا شرحت فيه ظروف توقيف ابنها ومصيره.
وقالت في البيان، إن كريم قد توقف صباح الخميس، بعد أقل من 24 ساعة على صدور قرار الإفراج عنه.
وأوضح البيان أن كريم طابو تم توقيفه في حدود الساعة 8 والنصف صباحا، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدموا أنفسهم على أنهم من الشرطة، ونقل إلى جهة مجهولة حتى وقت صدور البيان.
كذلك كشف أن عناصر من الدرك الوطني، قاموا مساء الأربعاء، بمصادرة جواز سفر طابو، بعد عودته إلى أبنائه.
الجهات القضائية: "لا نعلم"
من جهتها، نفت الجهات القضائية بمحكمة القليعة علمها باعتقاله أو مكان احتجاز الناشط.
وشددت عائلة كريم طابو على أنها وحتى لحظة إصدار البيان، ما تزال تجهل مصير ابنها ولا تعرف أي خبر عنه.
يذكر أن المعلومات الأخيرة التي وردت كانت أفادت بأنه وبعد مرور أكثر من 10 أيام على احتجازه، أمر مجلس قضاء مدينة تيبازة الجزائرية، مساء الأربعاء، بالإفراج عن الناشط السياسي البارز، كريم طابو.
وقررت غرفة الاتهام بمجلس القضاء وضع كريم طابو تحت الرقابة القضائية، إلى حين محاكمته بالتهمة التي وجهت إليه وهي "إحباط معنويات الجيش".
فيما جاء قرار غرفة الاتهام بعد الاستئناف الذي رفعه محامو طابو المعروف بمعارضته للنظام السياسي السابق والحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء ناشط بارز بالجزائر.. العائلة تتهم والقضاء ينفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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