كما أوضح الوزير أنه بقرار الرئيس سيمنع كبار المسؤولين من النظام الإيراني وعائلاتهم من التمتع بحرية أميركا وازدهار بينما يقومون هم باضطهاد الشعب الإيراني.
وكتب بومبيو: "بالأمس، منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نخب النظام الإيراني وعائلاتهم المتميزة من دخول الولايات المتحدة. لن يُسمح لهم بعد الآن بالتمتع بحرية أميركا وازدهارها بينما يتم اضطهاد الشعب الإيراني".
يذكر أن ترمب كان أصدر الأربعاء، قرارا يمنع، أو يقيد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أسرهم من الدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب استمرار سلوك إيران العدواني المهدد للأمن والسلام في المنطقة والعالم.
في التفاصيل، قال الرئيس الأميركي في بيان الأربعاء، إن "القرار صدر بسبب الحكومة الإيرانية التي ترعى الإرهاب، فهي داعمة لإرهاب الحرس الثوري وذراعه قوة القدس، وتشارك مباشرة في أعمال إرهابية".
كما شدد ترمب على دور الحكومة الإيرانية في الأزمات الإنسانية والتهديدات ضد جيرانها، فضلاً عن تهديداتها الدولية للنقل البحري والهجمات السيبرانية واحتجاز مواطني الولايات المتحدة بشكل تعسفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو شامت بعد منع إيرانيين دخول أميركا: لن تتمتعوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.