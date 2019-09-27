بومبيو شامت بعد منع إيرانيين دخول أميركا: لن تتمتعوا

نشر وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو تغريدة عبر حسابه في تويتر الخميس، أشار فيها إلى قرار الرئيس دونالد ترمب منع مسؤولين إيرانيين وعائلاتهم من دخول أميركا.

كما أوضح الوزير أنه بقرار الرئيس سيمنع كبار المسؤولين من النظام الإيراني وعائلاتهم من التمتع بحرية أميركا وازدهار بينما يقومون هم باضطهاد الشعب الإيراني.

وكتب بومبيو: "بالأمس، منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نخب النظام الإيراني وعائلاتهم المتميزة من دخول الولايات المتحدة. لن يُسمح لهم بعد الآن بالتمتع بحرية أميركا وازدهارها بينما يتم اضطهاد الشعب الإيراني".

يذكر أن ترمب كان أصدر الأربعاء، قرارا يمنع، أو يقيد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أسرهم من الدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب استمرار سلوك إيران العدواني المهدد للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

في التفاصيل، قال الرئيس الأميركي في بيان الأربعاء، إن "القرار صدر بسبب الحكومة الإيرانية التي ترعى الإرهاب، فهي داعمة لإرهاب الحرس الثوري وذراعه قوة القدس، وتشارك مباشرة في أعمال إرهابية".

كما شدد ترمب على دور الحكومة الإيرانية في الأزمات الإنسانية والتهديدات ضد جيرانها، فضلاً عن تهديداتها الدولية للنقل البحري والهجمات السيبرانية واحتجاز مواطني الولايات المتحدة بشكل تعسفي.