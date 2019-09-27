مايكروسوفت تحظر برنامج "C Cleaner".. ما الأسباب؟

أضافت شركة مايكروسوفت خدمة CCleaner إلى القائمة السوداء الخاصة بنطاقات الإنترنت فى منتديات دعم مايكروسوفت الرسمية، وهذا يعني أن النطاق ستتم مراقبته تلقائيًا عند نشره على الموقع، حيث يتم إضافة الموقع في قائمة قصيرة جدًا من المواقع، والتي يبلغ طولها 11 اسمًا فقط.

وحسب موقع “mspoweruser” لم تكن مايكروسوفت أبدًا من المعجبين بذلك الموقع، وقد ذكرت تقارير أن الشركة قد اتخذت خطوات للتأكد من أن مثل هذه البرامج لا ينصح بها للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حيث تم تقديم القائمة السوداء مؤخرًا وتم إبلاغ المشرفين الرسميين فقط في المنتدى.

يذكر أنه تم اختراق تطبيق CCleaner في الماضي لتقديم برامج ضارة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، ولكن هذا منذ بضع سنوات، كذلك فقد حدثت أيضًا بعض المشكلات المتعلقة بعدم توافق برنامج CCleaner مع نظام التشغيل Windows 10، على الرغم من أنه قد تم حل هذه المشكلات الآن.

وبشكل عام، فيوفر CCleaner مميزات مضمّنة بالفعل في Windows 10 وتكون زائدة عن الحاجة إلى حد ما في هذا اليوم، ومع ذلك فمن المحتمل أن الشركة لن تكون راضية عن قيام مايكروسوفت بهذا الإجراء المباشر ضدها.