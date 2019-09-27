وكان ريتشارد بيرجون، وهو نائب من حزب العمال المعارض، قد سأل بيركو عما إذا كان الوقت المطلوب، بموجب القواعد المتبعة حاليا، للترتيب لإجراء انتخابات عامة يجعل أقرب موعد ممكن لإجرائها الخامس من نوفمبر.
يشار إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب - مرتين - من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة لكن أحزاب المعارضة تقول إنها لا تريد الموافقة على ذلك لحين زوال خطر الانسحاب من التكتل دون اتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس العموم البريطانى: لا يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.