وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيره الأرجنتينى

التقى وزير الخارجية السعودى، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم فى مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخى فورى، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما التقى وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة الخميس/، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.