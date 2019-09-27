ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما التقى وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة الخميس/، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيره الأرجنتينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.