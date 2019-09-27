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تعرف على أمنية وزيرة خارجية السودان

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عبرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله عن أملها فى أن تشارك المرأة بنسبة تصل إلى 40 فى المائة فى المجلس التشريعى المقبل المقرر تشكيله بعد الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن ذلك جاء خلال مشاركة أسماء عبد الله فى ندوة أقامها المعهد الدولى للسلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، تحت عنوان (المرأة والسلام والقيادة: تفعيل دور المرأة وتعزيز حقوقها وسط التحديات العالمية)، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأشارت وزيرة خارجية السودان إلى التغيير الذى حدث فى السودان وثورة ديسمبر التى كان رأس الرمح فيها الشباب الطامح للتغيير، والدور الكبير والفاعل للمرأة السودانية والشابات.

وتطرقت إلى الجهود التى يقوم بها السودان فى حماية وتعزيز حقوق المرأة، والإهتمام الخاص الذى يوليه رئيس الوزراء لتفعيل دور المرأة والنساء فى إدارة الدولة، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن تشكل مشاركة المرأة فى المجلس التشريعى القادم نسبة 40% أو ما يزيد.

وشاركت فى الندوة وزيرات خارجية لدول أوروبية وأفريقية وكبار المسئولين فى الأمانة العامة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع.

ومعهد السلام الدولى هو أحد مراكز البحث الدولية البارزة فى مجال دراسات الأمن والسلام والتنمية المستدامة، ويستضيف شخصيات عالمية مؤثرة فى السياسة الدولية وفى مجالات فض النزاعات وتعزيز السلم والأمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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