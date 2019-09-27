ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة.. ريال مدريد ينفرد بالصدارة

اختتمت منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني ، مساء الخميس، بفوز ريال سوسيداد على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 3 – 0.

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني، برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الذى حققه على نظيره فريق أوساسونا، بنتيجة 2 – 0، وتعد هذه المرة الأولى، التى ينجح فيها الملكى، فى تصدر الليجا وحيدا منذ 21 مايو عام 2017.

وحل ريال سوسيداد فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة بالتساوى مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، بعد تغلب الأخير على فريق ريال مايوركا 2 – 0.

وحل أتلتيك بلباو فى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بعد تعادله مع فريق ليجانيس، بنتيجة 1 – 1، ثم غرناطة 11 نقطة، وبرشلونة فى المركز السادس برصيد 10 نقاط، بعد فوزه الصعب على فياريال 2 – 1.

وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، كالتالى:

