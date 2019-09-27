مصر ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكرى، عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية مؤخراً ، مشددا على أهمية انعقادها فى أقرب وقت ممكن بالتوازى مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية فى سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٢٥٤.

جاء ذلك خلال مشاركة شكرى الخميس فى الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا الذى عقد على هامش أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل تسوية الأزمة وإنهاء الصراع.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكرى تناول فى كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية شدد فى كلمته كذلك على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة فى سوريا، وعدم التهاون فى التعامل مع مخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدها وخاصةً فى إدلب، بما يجنب سوريا والمنطقة تبعات استشراء ذلك الخطر الآثم.

وأكد الوزير شكرى، على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، وذلك بالتوازى مع محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يُحقق هدف استعادة الاستقرار فى سوريا، ويُلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق.