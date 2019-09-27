وأوضحت صحيفة الأهرام على موقعها الإلكتروني أن رجال الأمن هرعوا على الفور إلى مكان الحادث، بعد نقل أشلاء الضحية إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.
وذكرت الصحيفة، أمس الخميس، أن مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى العياط المركزي باستقبالها أشلاء جثة شخص دهسه قطار بالعياط، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى مكان الحادث.
وتبين من التحريات، أن الشاب يدعى أحمد فراج، 32 سنة، يقيم بقرية كفر عمار، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه وحول جثته إلى أشلاء.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب مصري يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من موت محقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.